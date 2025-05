Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Unbekannte haben an einem Wegesrand in Großefehn unerlaubt eine große Menge Baumwurzeln, Strauchschnitt und Erde entsorgt. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine geknickte Kurve vom Waldweg Am Kreismoor. Die Abladung soll sich bereits Mitte April zugetragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich einen Traktor mit Anhänger oder andere verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 04943 925660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell