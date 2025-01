Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots)

Nach einem Wochenende mit einem als durchschnittlich zu bewertenden Einsatzaufkommen (in der Summe 146 Einsatzanlässe, davon 34 Strafanzeigen und 20 Verkehrsunfälle) werden in zwei Fällen Zeugen gesucht, die womöglich zur Tatklärung beitragen könnten:

Zwei Personen nach Reizgasattacke leicht verletzt

In der Nacht auf Sonntag, 26. Januar 2025 klagten zwei Gäste einer Gaststätte in der Böhmerstraße (Bereich City-Parkhaus) über Atemwegs- und Augenbeschwerden, nachdem mutmaßlich mit einem Reizgas oder Pfefferspray gesprüht worden war. Zu dem Verursacher liegen aktuell keine Hinweise vor. Weitere Gäste, die ebenso unter Reizungen litten, bzw. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.

Passant durch Softair-Waffe verletzt

Ein Fußgänger, der am Samstag, 25. Januar gegen 17.50 Uhr in der Saarstraße zwischen den Hausnummern 110 bis 120 unterwegs war, wurde dort mutmaßlich mit einer sogenannten Softair-Waffe beschossen. Das Projektil, eine kleine Plastik-Kugel, konnte vor Ort aufgefunden werden. Das Opfer, ein 75jähriger Trierer, erlitt durch den Beschuss eine deutliche Rötung am Hals. Zeugen, die Angaben zum Geschehen, bzw. dem Schützen machen können, melden sich bitte bei der PI Trier unter 0651-983/44150.

