POL-PDTR: Vollsperrung der L160

Hermeskeil (ots) - Am Sonntag, den 26.01.25, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil ein beschädigter Außenspiegel an einem geparkten PKW gemeldet. Der Geschädigte erklärte, dass er den weißen Audi, Typ A 4 Avant, um 13.00 Uhr in 54411 Hermeskeil, Auf Abert, unbeschädigt geparkt habe. Als er um 17.45 Uhr nach dem Hallenturnier zum Fzg. kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel herunterhing. Der Schaden wurde ...

mehr