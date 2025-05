POL-HB: Nr.: 0333 --Fahndungslöschung: Vermisste Frau wieder da

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße Zeit: 17.5.25, 4.30 Uhr Am frühen Samstagmorgen sollte ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, woraufhin er flüchtete. Die Flucht endete an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofsvorstadt. Der 29-jährige Fahrer stand offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz ...

mehr