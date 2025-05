Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in medizinische Einrichtung

Gera (ots)

Gera - In der Zeit vom 30.04.2025 bis zum 05.05.2025 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer medizinischen Einrichtung in der Bruno-Brause-Straße in Gera. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Eingangstür der Praxis gewaltsam geöffnet. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter mehrere Schränke und öffneten einen Tresor. Aus diesem wurde Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die KPI Gera ermittelt nunmehr wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0113592/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell