LPI-G: Schmierereien an Hinweisschildern

Greiz (ots) - Weida. Am 04.05.2025 gegen 21:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 43-jährigen PKW Fahrer in der Karl-Marx-Straße in Weida einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 0,43 mg/l (= 0,86 Promille) festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

