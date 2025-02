POL-PDLD: Edenkoben - Vorsicht bei Gewinnversprechen

Polizeidirektion Landau

Eine 88 Jahre alte Frau erhielt am Freitagmittag (31.01.2025, 13.30 Uhr) einen Anruf, dass sie 49.000 Euro gewonnen hätte. Den Gewinn wollten die Unbekannten der Frau am Samstag gegen 16 Uhr vorbeibringen. Zuvor sollte sie allerdings 10 Wunschgutscheine zu je 100 Euro kaufen, da diese für die Übergabe des Gewinns erforderlich seien. Die Frau beendete das Telefonat und verständigte die Polizei. Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

