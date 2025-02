Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wechselseitige Körperverletzung nach Kneipenbesuch

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntagmorgen um kurz vor drei Uhr kam es in Bad Bergzabern vor einer Kneipe zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Hierbei wurde einem Beteiligten zunächst mit einem Schlüsselbund ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte hatte sich daraufhin gewehrt und dem ursprünglichen Täter ins Gesicht geschlagen. Beide gingen in dem entstandenen Gerangel zu Boden. In diesem Moment kam eine dritte Person hinzu und trat dem Geschädigten ins Gesicht. Die beiden verletzten Personen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle Beteiligte hatten vor der Auseinandersetzung erheblich dem Alkohol zugesprochen.

