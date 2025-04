Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Darmstadt, Weinbergstraße, Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 08.04.2025, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, den 10.04.2025, 16.00 Uhr war ein weißer PKW VW Golf GTI in der Weinbergstraße in Darmstadt geparkt. Der PKW wurde im Frontbereich von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt in Verbindung zu setzen. (Tel:06151/969-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell