Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Einkaufsmarkt

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht vom Dienstag (15.04.) auf Mittwoch (16.04) besprühten bisher unbekannte Täter einen Einkaufsmarkt sowie ein in der Nähe stehendes Auto in der Gerauer Straße mit Sprühfarbe. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Eine am Tatort zurückgelassene Sprühdose wurde durch die Polizei sichergestellt. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat K41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 696-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell