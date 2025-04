Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken gegen Betonmauer gefahren (13.04.2025)

VS-SChwenningen (ots)

Insgesamt rund 6.500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmittag in der Straße "Im Brotkörble" gebaut hat. Gegen Mittag bog ein 28-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer von der Tuttlinger Straße in die Straße "Im Brotkörble" ab. In der Einfahrt der Hausnummer 46 wendete der junge Mann seinen Transporter, touchierte dabei eine Betonmauer und riss in der Folge noch einen Pfosten aus der Verankerung. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch zunächst fort. Nachdem er einen hinterherlaufenden Zeugen bemerkte der Bilder seines Fahrzeugs machte, hielt der junge Mann an und stieg aus. Die bereits verständigten Polizisten stellten bei dem 26-Jährigen bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von rund 2,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der Sprinter-Fahrer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

Seinen 46 Jahre alten und ebenfalls betrunkenen Beifahrer nahmen die Polizisten kurzzeitig in Gewahrsam, da er die Unfallaufnahme störte und einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell