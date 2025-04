Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannte stecken Heuballen in Brand - Polizei ermittelt und sucht Zeugen (11.04.2025)

Reichenau (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend auf einem Acker in Bereich der Straße "Im St. Gotthard" ein Feuer gelegt. Die unbekannten Täter steckten rund 90 auf dem Acker nebeneinander aufgereihte und gestapelte Heuballen in Brand. Dadurch verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

