Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Vandalismus an Schule: Unbekannte werfen Feuerlöscher ins Foyer (14.04.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben Unbekannte widerrechtlich das Schulgebäude einer Schule im Mühlenweg betreten und Sachschäden angerichtet.

Die Unbekannten gelangten durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude und warfen einen Feuerlöscher aus dem zweiten Stock ins Foyer. Dabei entstanden am Feuerlöscher selbst, als auch an mehreren Bodenfliesen und Tischen Beschädigungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich unter Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell