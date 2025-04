Rottweil (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Wochenende in der Grundstraße einen geparkten Wagen beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwischen Samstagabend, 23:00 Uhr, und Sonntagmittag, 14:30 Uhr, beschädigte der Unbekannte einen auf Höhe der Hausnummer 55 am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen BMW 4er im Bereich des ...

mehr