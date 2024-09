LPI-GTH: Fahrerin unter Alkohol und Drogen

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück der Kirchheimer Straße in Marlishausen. Im Weiteren drangen diese gewaltsam in eine Garage ein und entwendeten aus dieser eine Simson S51 in braunmetallic (mit Sportauspuff), eine Simson Schwalbe in braun, sowie eine Motocross-Maschine Suzuki RMZ250 in gelb. Die ...

mehr