POL-DA: Münster

Dieburg

Babenhausen: Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr sowie Überwachung des Straßenverkehrs

Münster / Dieburg / Babenhausen (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation Dieburg führten mit uniformierten sowie zivilen Kräften, mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (16.4.) Verkehrskontrollen in Münster und im Anschluss Kontrollen im Personen- und Nahverkehr in Dieburg sowie Babenhausen durch.

In der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr richteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle in der Straße Im Seerich in Münster ein. Dort kontrollierten sie über 25 Fahrzeuge mit insgesamt 31 Insassen. Mehrere Gurtverstöße und ein Rotlichtverstoß lautete hier die Bilanz der Ordnungshüter. Weiterhin stellten sie einen möglichen Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz fest, welcher sich gegen einen 44 Jahre alten Mann richtete. Des Weiteren wurden mehrere Mängel an verschiedenen Fahrzeugen festgestellt, weshalb den jeweiligen Wagenlenkern eine Mängelkarte ausgestellt wurde.

Im Anschluss führten die Einsatzkräfte im Zeitraum von 15 bis 19 Uhr Kontrollen an den Bahnhöfen Dieburg sowie Babenhausen, aufgrund der Waffenverbotszonen im öffentlichen Personennahverkehr, durch. Hierbei wurden 65 Personen einer Kontrolle unterzogen. Einen Verstoß konnten die Beamtinnen und Beamten nicht feststellen.

