Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher werfen Ladentüre ein

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (17.04.) warfen bisher unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die Ladentüren eines Geschäftes in der Adolf-von-Menzel-Straße ein und entwendeten dort einen braunen Koffer mit bisher unbekanntem Inhalt. Zeugen konnten am Tatort zwei Personen mit schwarzen Kapuzenjacken flüchten sehen. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 696-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell