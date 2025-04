Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte

"Echte" Polizei gibt Tipps

Groß-Zimmern (ots)

Im Laufe des Donnerstagmorgens (17.4.) alarmierten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Groß-Zimmern aufgrund von verdächtigen Anrufen von Betrügern die Polizei. Diese versuchten mit der Masche "falscher Polizeibeamter" an Informationen über vorhandene Wertsachen und mögliche Beute der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein möglicher Vermögensschaden bei der Polizei noch nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kriminellen auch in anderen Gemeinden oder Städten im Landkreis versuchen Informationen zu gewinnen und Beute zu machen.

Bei der Betrugsmasche des "falschen Polizeibeamten" gaukeln die Kriminellen dem Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen oder es wäre in der Nähe zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminellen versuchen im Anschluss die Bürgerinnen und Bürger mit der erfundenen Geschichte zu verunsichern und so Informationen zum Hab und Gut des Angerufenen zu erhalten. Im Anschluss fordern die Betrüger im Rahmen einer Übergabe die Herausgabe von Wertsachen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell