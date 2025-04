Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auseinandersetzung unter Hundebesitzern/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann, der am Montagabend (14.04.), gegen 17.00 Uhr, in der Niemöllerstraße mit seinem Hund unterwegs war, griff nach eigenen Angaben ein, als ein anderer Hund seinen Vierbeiner unvermittelt attackierte. Er stieß hierzu den fremden Hund mit dem Fuß weg. Daraufhin sei er von einem Mann von hinten umgerissen worden, stürzte auf einen Schotterweg und zog sich hierbei Verletzungen am Knie zu.

Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten bitten daher Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06252/7060. Insbesondere richten sich die Ermittler an mehrere Jugendliche, die sich offenbar zur Tatzeit am Ort des Geschehens aufhielten und den Vorfall beobachtet haben könnten.

