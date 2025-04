Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Unbekannte versuchen 19-Jährigen zu berauben

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines bislang unbekannten Trios, geriet ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag (16.4.). Im Bereich der Kaplaneigasse hatte der junge Darmstädter auf einer Parkbank gesessen, als die drei Tatverdächtigen ihm gegen 15.45 Uhr seinen Rucksack entreißen wollten. Einer der drei Männer schlug ihm mit einer Flasche in Richtung Kopf, bevor sie von ihm abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der 19-Jährige kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die drei Täter haben einen dunkleren Teint und werden auf etwa 16 bis 20 Jahre alt geschätzt.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell