BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl wegen Raubdeliktes und Diebstahls - 2 Jahre und 3 Monate Haft

Bielelfeld (ots) - Am Dienstagnachmittag (29. Oktober) soll ein 28-jähriger Mann in einen Zug von Minden nach Bielefeld eine 19-jährige Frau sexuell belästigt haben. Den Angaben der 19-jährigen Geschädigten zu Folge setzte der Mann sich in einer 4er-Sitzgruppe ihr direkt gegenüber. Er legte ein Bein auf der Sitzfläche neben ihr ab, sodass sie den Bereich nicht ...

mehr