POL-DA: Lampertheim: Über ein Kilogramm Kokain im Auto aufgefunden

21-Jähriger in U-Haft

Lampertheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 21 Jahre alter Fahrer fiel zivilen Autobahnfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagabend (14.04.) in Höhe des Parkplatzes "Wildbahn" auf der A 67 auf, woraufhin dieser einer Kontrolle unterzogen wurde. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten, im Innenraum versteckt, rund 1,2 Kilogramm verpacktes Kokain und beschlagnahmten die Drogen. Der 21-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag (15.04.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

