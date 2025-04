Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kriminaldirektor Benjamin Henne übernimmt offiziell die Leitung der Polizeidirektion Bergstraße

Kriminaldirektor Benjamin Henne erhielt am Mittwoch (16.4.) von Polizeipräsident Björn Gutzeit seine Ernennungsurkunde zum offiziellen Leiter der Polizeidirektion Bergstraße.

"Seit 2024 leitet Benjamin Henne nach dem Weggang von Juliane Ries kommissarisch die Direktion Bergstraße und hat in den zurückliegenden Jahren seine Führungsqualitäten in verschiedenen Positionen unter Beweis gestellt. Daher freut es mich besonders, dass er jetzt auch formal diese verantwortungsvolle Position übernimmt und Teil des Polizeipräsidiums Südhessen bleibt", sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit bei der Amtseinführung.

Der berufliche Werdegang des Kriminaldirektors begann bei der Polizei mit dem Studium in Wiesbaden und endete dort im Jahr 2005. Nach dem Studium begann Benjamin Henne seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel und kam danach im Jahr 2006 erstmalig in hiesiges Polizeipräsidium Südhessen, wo er unter anderem seinen Dienst beim Verkehrsdienst, der Polizeistation Ober-Ramstadt, beim 3. Polizeirevier, in einer operativen Einheit in Darmstadt und im Ermittlungsdienst der Kriminalpolizei versah.

Im Jahr 2015 leitete er für ein Jahr kommissarisch die Polizeistation Höchst in der Polizeidirektion Odenwald. Nach mehreren Stationen in anderen Präsidien sowie im Hessischen Landeskriminalamt und einem Masterstudiengang kam er letztlich 2022 als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Bergstraße zurück nach Südhessen.

Benjamin Henne wohnt mit seiner Frau in der Nähe von Darmstadt und verbringt seine Freizeit gerne in der Natur und auf Kulturveranstaltungen.

"Der Kreis Bergstraße ist grundsätzlich eine lebens- und liebenswerte Region, die die Schönheit der Rheinebene mit dem vorderen Odenwald verbindet. Und ich habe in der Polizeidirektion ein Spitzenteam, das den alltäglichen Herausforderungen mit höchster Motivation und Einsatzbereitschaft entgegentritt. Außerdem ist aus der polizeilichen Brille die Region besonders spannend. Die Lage zwischen zwei Ballungsgebieten, der Rhein-Main-Region und dem Rhein-Neckar-Kreis, die Nähe zu den benachbarten Bundesländern, urbaner Raum und ländliche Regionen bieten stetig Abwechslung, auch in der Polizeiarbeit. Ich freue mich besonders auf die komplexen Herausforderungen und die neuen Kontakte als Direktionsleiter, insbesondere aber auch auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeitern, welche durch ihren unermüdlichen und täglichen Einsatz überhaupt erst zu der guten Sicherheitslage beitragen", so Benjamin Henne zur Amtseinführung.

