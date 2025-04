Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Mehrere tausend Euro Schaden nach Einbruch in Fahrzeug

Raunheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (16.04.) überwanden unbekannte Täter den Zaun eines Anwesens in der Liebfrauenstraße und öffneten ein dort abgestelltes Fahrzeug auf bisher unbekannte Art und Weise. Aus dem Innenraum ließen sie eine Handtasche mit einem größeren Bargeldbetrag und Schmuck mitgehen. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

