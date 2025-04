Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einladung zum Berufsinformationstag "Wachpolizei"

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Die Polizei in Südhessen hat zum Einstellungstermin 1. Oktober 2025 mehrere freie Stellen bei der Wachpolizei zu besetzen. Für alle Interessierten gibt es am 25. April 2025 von 15 bis 17 Uhr einen Berufsinformationstag im Polizeipräsidium, Klappacher Straße 145 in Darmstadt. Neben zahlreichen Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und der Ausbildung, den Aufgabengebieten und Verdienstmöglichkeiten bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen direkten Einblick in die Tätigkeit der Wachpolizei, zudem ist ein Programm an Stationen beim Einsatztraining und dem Gewahrsam geplant. Aufkommende Fragen können direkt an Wachpolizistinnen und Wachpolizisten gestellt und beantwortet werden.

Für die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung per E-Mail an Einstellungsberatung.ppsh@polizei.hessen.de unter Angabe des vollständigen Namens und des Geburtsdatums bis zum 24. April 2025 erforderlich.

Die Stellenausschreibung ist hier zu finden: https://stellensuche.hessen.de/unreg/index.html#/Stellendetail/39F4154436881FD086A367B9DA567B64

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell