Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Unfallflucht: Polizei stellt flüchtende Verdächtige

Krefeld (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf der Mevissenstraße hat am Freitag (21.Februar 2025) die Beifahrerin eines Pkw beim Aussteigen ein anderes Auto beschädigt. Dessen Fahrer versuchte gerade, sie zur Herausgabe ihrer Personalien zu bewegen, als ihr Begleiter hinzukam. Das Pärchen stieg in das Auto, ohne Name und Anschrift hinterlassen zu haben. Um die beiden am Wegfahren zu hindern, stellte der Eigentümer des geschädigten Pkw sich vor ihr Auto. Der Fahrer soll dann Gas gegeben haben, sodass der andere sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Dabei soll er von dem Fahrzeug gestreift worden sein, verletzt wurde er nicht.

Eine Polizeibeamtin, die zufällig auf dem Parkplatz war und das Geschehen beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf und konnte ihre Kollegen an das flüchtende Auto heranlotsen. Während der Flucht mit zeitweise überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der Fahrer zwei rote Ampeln, bis er von der Polizei auf der Hülser Straße gestoppt wurde.

Die 36-Jährige Beifahrerin und den 32-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, ihn zusätzlich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und der Verkehrsverstöße. (22)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell