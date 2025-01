Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Tätlicher Angriff in der Kieler Innenstadt - Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen und schalten Hinweisportal frei

Kiel (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025, kam es in Kiel im Bereich Schevenbrücke/Europaplatz am Rande einer kurdischen Demonstration zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Teilnehmenden und zwei Passanten. Ein 28-jähriger Mann erhielt eine Stichverletzung. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein haben die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Mögliche Zeugen des Tathergangs können sich mit ihren Beobachtungen an jede Polizeidienststelle wenden. Außerdem wurde ein Hinweisportal freigeschaltet, über das aussagekräftiges Bild- und Videomaterial hochgeladen werden kann.

Erreichbarkeit des Hinweisportals: https://sh.hinweisportal.de/2025013014-/de/upload

Weiterführende Artikel zu dem Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5956874 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5956906 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5957011

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell