Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Explosion an der Tür eines Wohnhauses - Die Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

In der Nacht vom 06.01.25 auf den 07.01.25 kam es gegen 02:00 Uhr in Rellingen in der Heidestraße zu einer Explosion an der Eingangstür eines Wohnhauses. Bei der vermutlich durch einen illegalen Sprengkörper verursachten Explosion wurde die Tür erheblich beschädigt. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass die im Haus anwesende Bewohnerin nicht verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter dem unten angegebenen Kontakt zu melden und gegebenenfalls Videomaterial zu übersenden.

Telefon: 0431 160 43120

Email: Kiel.LKA312@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell