POL-KI: 250126.1 Kiel: Update zum Einsatz in der Innenstadt - Folgemeldung zu 250125.1 und 250125.2

Nachdem es gestern gegen 13:30 Uhr in der Holstenstrasse in der Kieler Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war und ein 28-Jähriger schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde, nahm die Polizei gestern in Tatortnähe einen 29-Jährigen fest, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Er kam nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, da Ermittlungen ergeben haben, dass es sich nicht um den Täter gehandelt hat.

Polizeikräfte konnten Hinweise zum Tatverdächtigen und dessen Aufenthalt ermitteln. Nach telefonischer Kontaktaufnahme stellte sich der 25-jährige Mann bei der Polizeistation Ratekau. Er kam zunächst ins Polizeigewahrsam bevor er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an und sind Bestandteil der Ermittlungen.

Der Zustand des 28-jährigen Geschädigten ist stabil. Er befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.

