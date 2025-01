Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250124.2 Kiel: Gefährdung des Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

In der Rendsburger Landstraße stellten ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin des 3. Polizeireviers am 23.01.2025 eine Fahrzeugführerin fest, die durch ihre Fahrweise erheblich den Straßenverkehr gefährdete. Ein Zeuge hatte zuvor die Leitstelle informiert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Fahrt sowie Verkehrsteilnehmende, die gefährdet wurden.

Nach Angaben des Zeugen sei der PKW gegen 17:30 Uhr auf der Rendsburger Landstraße von Schönwohld aus stadteinwärts geführt worden. Hierbei sei ihm eine sehr langsame Geschwindigkeit, mehrfache Berührungen mit dem Kantstein sowie die Fahrt in den Gegenverkehr aufgefallen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den VW Up in der Rendsburger Landstraße auf Höhe der Hausnummer 126 feststellen und die Beobachtungen des Zeugen bestätigen. Die Fahrzeugführerin klagte bei der anschließenden Kontrolle über gesundheitliche Probleme und wies neurologische Ausfallerscheinungen auf. Ein Rettungswagen verbrachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizeibezirksrevier ermittelt im Fall der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nach Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrt gefährdet wurden. Zudem werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden, wenn sie Angaben zur Fahrt machen können. Hinweise bitte telefonisch an die 0431 1601503.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell