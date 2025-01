POL-KI: 250125.1 Kiel: laufender Polizeieinsatz in der Kieler Innenstadt

Kiel (ots) - Am frühen Morgen des 22.01.2025 kam es in der Brunswiker Straße auf Höhe der Koldingstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann traf auf einen 30-jährigen Mann, welcher ihm in Folge einer Auseinandersetzung eine Stichverletzung zufügte. Polizeibeamte und -beamtinnen des ...

