Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 23 Jahre alte Frau in der Nähe des Bahnhofs beraubt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigbsurg zu einem Raub auf eine 23 Jahre alte Frau gekommen sein soll, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Das Opfer wurde gegen 03.00 Uhr von drei noch unbekannten Tätern attackiert und niedergeschlagen. Einer der noch Unbekannten soll ihr dann ihr Handy entrissen haben, worauf sich die Täter vermutlich mit einem PKW davonmachten. Wo genau sich die Tat ereignet haben soll, steht derzeit noch nicht genau fest. Die 23-jährige Frau ist ortsunkundig und erstatte erst im Nachgang Anzeige bei der Polizei. Sie erlitt leicht Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, das mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnte, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell