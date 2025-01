Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250125.2 Kiel: Einsatz in der Innenstadt beendet - Folgemeldung zu 250125.1

Kiel (ots)

Nachdem es heute gegen 13:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Holstenstraße in der Kieler Innenstadt gekommen war, sind die polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort weitestgehend abgeschlossen.

Nach einem vorangegangenen Streit zwischen mehreren Personen trafen Polizeikräfte einen verletzten 28-jährigen Mann an. Dieser kam nach Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Im Bereich des Tatortes nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte einen 29-jährigen Mann fest, der tatbeteiligt sein soll. Weitere Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen laufen derzeit noch.

Die Hintergründe der Tat und der Tathergang selbst sind Bestandteil der Ermittlungen.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

