Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdacht des räuberischen Diebstahls

45-jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Am Mittwoch (16.4.) gegen 16 Uhr soll ein 45 Jahre alter Mann versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft in der Leydheckerstraße einen gefüllten Einkaufswagen aus dem Laden zu schieben, ohne für die Waren bezahlt zu haben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter konnte dies vereiteln. Der Beschuldigte habe dann den Mitarbeiter körperlich angegriffen. Mit Hilfe zweier weiterer Angestellter des Ladens gelang es, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen kam der Verdacht auf, dass der Beschuldigte für weitere Taten in den letzten Tagen in Betracht kommen könnte. Unter anderem ist er verdächtig, an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet zu haben.

Weil der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell