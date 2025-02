Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstag, 18. Februar, als Rollerfahrer auf der Wilhelmstraße nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Fahrer eines E-Scooters befuhr gegen 16:20 Uhr die Parallelfahrbahn der Wilhelmsstraße, zwischen der Lohauserholzstraße und der Kamener Straße. Hierbei nutzte er den Gehweg, welchen er entgegengesetzt in westlicher Fahrtrichtung befuhr. Zeitgleich fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Renault Scenic aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie den Roller-Fahrer. Bei der folgenden Kollision stürzte der 20-Jährige zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (rs)

