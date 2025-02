POL-HAM: 50 Meter Stabgitterzaun aus Kleingartenanlage gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Auf frischer Tat konnten Einsatzkräfte am Dienstagabend einen 19-Jährigen beim Versuch festnehmen, Diebesgut zu verkaufen. Gegen 21.20 Uhr beobachteten die Zivilbeamten den 19-Jährigen in der Bahnhofstraße. Dieser hatte eine größere Plastiktüte bei sich, aus der er einem anderen Mann augenscheinlich eine Jacke zum Kauf anbot. Da sich an der Jacke noch die Diebstahlssicherung befand, griffen die ...

