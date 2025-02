POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 10. Februar bis 16. Februar 2025

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bislang Unbekannte setzen am Samstag, 15. Februar, Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus am Dohlenweg in Brand. In der Nacht gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses das Feuer auf dem Abstellplatz der Tonnen und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, zwei Abfallbehälter brannten komplett ab. Teile der Hausfassade und ein Zaun wurden ebenfalls durch ...

