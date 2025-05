PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrzeug aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrzeug aufgebrochen,

Bad Homburg, Friedberger Straße, Donnerstag, 22.05.2025, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(Sü) Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 22.05.2025, einen PKW in Bad Homburg aufgebrochen. Zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde der an einem Friedhof in der Friedberger Straße abgestellte Mitsubishi durch die Kriminellen angegangen. Die Täter schlugen die Seitenscheiben des PKW ein und entwendeten ein Portemonnaie. Danach entfernten sich die Diebe unerkannt.

Die Polizei empfiehlt dringend, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen, auch nicht für kurze Zeit, da sie leicht von Dieben gestohlen werden können. Es reicht oft schon wenige Minuten aus, um Wertgegenstände aus dem Fahrzeug zu entnehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

