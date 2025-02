FW Hagen: Tierische Rettung, Schwein aus Notlage befreit

Feuerwehr Hagen

Hagen (ots)

Zu einer tierischen Notlage wurde die Feuerwehr Hagen heute gerufen. Ein Hausschwein war, nachdem es von einem Hund gejagt wurde, in einen Bach gesprungen aus dem es sich nicht selbst befreien konnte. Die Leitstelle alarmierte ein Löschfahrzeug um das Schwein aus seiner Notlage zu retten. Im Moment sind Auszubildende unseres Grundlehrganges im Wachpraktikum auf einer Feuerwache. Dort besetzen sie ein eigenes Löschfahrzeug, um unter Anleitung eines versierten Gruppenführers Einsatzerfahrungen zu sammeln. Einige Szenarien dürfen die BrandmeisteranwärterInnen auch allein abarbeiten, so auch diese Tierrettung. Die KollegInnen haben es geschafft das verletzte Tier ausfindig zu machen, aus seiner misslichen Lage zu retten und an den Tierschutz zu übergeben. Da hat das Schweinchen nochmal Schwein gehabt.

