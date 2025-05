PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: versuchter Straßenraub in Oberursel +++ Pkw-Diebstahl in Königstein +++ Einbruch in Metzgerei in Friedrichsdorf +++ Widerstand nach Trunkenheit bei Verkehrsunfall in Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

versuchter Straßenraub

Tatort: Oberursel, Adenauerallee Tatzeit: Mittwoch, 28.05.2025, 01:03 Uhr bis 01:35 Uhr

Ein unbekannter Täter forderte den 20-jährigen Geschädigten zur Herausgabe von Zigaretten auf. Der Forderung verlieh er Nachdruck, indem er ihm ein Messer an den Hals hielt. Nachdem der Täter dennoch erfolglos blieb, da der Geschädigte flüchtete, verfolgte er das Opfer, zuerst unbemerkt, und bedrohte ihn erneut mit einem Messer. Der Geschädigte wurde nicht verletzt, es wurde nichts erbeutet. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 15-20 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, schlanke Statur, ca. 170 -175 cm groß, blonde kurze Haare, Gucci Kappe, schwarze Jacke, schwarze Jeans, schwarze Umhängetasche. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oberursel unter 06171/62400 zu melden.

Pkw-Diebstahl

Tatort: Königstein-Falkenstein, Hohemarkstraße Tatzeit: Donnerstag, 29.05.2025, 03:59 Uhr

Zur Tatzeit näherten sich zwei Täter dem am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi Q7. Im Anschluss konnte die Fahrzeugsicherung überwunden und der Wagen gestartet werden. Danach entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der geschätzte Fahrzeugwert beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Aufgrund einer Videoüberwachung ist eine Beschreibung eines der Täter möglich: männlich, 170 bis 180 cm groß, dunkle Schuhe, schwarze Hose, graue Jacke, dunkelgrauer Kapuzenpullover, grau-grüne Kappe

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Tel. 06174/92660 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Metzgerei

Tatort: Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Tatzeit: Nacht auf Donnerstag, 29.05.2025

Unbekannte Täter öffneten mit Gewalt die Eingangstür der Metzgerei, begaben sich in den Innenraum und durchsuchten das Büro. Ein geringer Geldbetrag wurde entwendet. Hinweise an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Verkehrsunfall Tatort: Friedrichsdorf, Professor-Wagner-Straße Tatzeit: Donnerstag, 29.05.2025, 00:47 Uhr

Ein 33-Jähriger befuhr die Professor-Wagner-Straße aus Richtung Wilhelmstraße in Richtung Hugenottenstraße. In der Höhe der Haus-Nr 5 geriet er mit seinem Pkw VW - vermutlich aufgrund vorherigen Alkoholgenusses - auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer 47-jährigen Fiat-Fahrerin. Diese wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Der alkoholisierte Unfallverursacher, der zum Zwecke der Blutentnahme zur Polizeistation gebracht werden sollte, wehrte sich gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Steinbach, Niederhöchstädter Straße Tatzeit: Mittwoch, 28.05.2025, 17:45 Uhr

Der Geschädigte und der Täter gerieten auf einem Parkplatz in Streit. In dessen Folge trat die männliche Person mehrmals gegen das Fahrzeug des Geschädigten, so dass dessen schwarzer VW beschädigt wurde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Gestalt, braun-graue kurze Haare, kurzer Bart. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 62400 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell