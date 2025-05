Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auto überschlagen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 14:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Renaults die Lauchringer Straße von Unterlauchringen kommend in Richtung Sportplatz. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, setzte auf der Leitplanke auf, die in diesem Bereich ansteigt, was zu Folge hatte, dass sich der Renault überschlug. Das Fahrzeug blieb hinter der Leitplanke auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden an Renault und Leitplanke dürfte ungefähr 8.000 EURO betragen. Die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen und ein Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. CE

