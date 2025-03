Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Misburg: Rollerfahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 28.03.2025, ist ein 62 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag er wenig später seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr gegen 07:00 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Seelberg geparkten Ford an. Unmittelbar danach wendete er diesen, um seine Fahrt in Richtung Hannoversche Straße fortzusetzen. Der aus Richtung der Hannoverschen Straße kommende 62-jährige Hannoveraner bemerkte das Wendemanöver unmittelbar vor sich und bremste seinen Motorroller stark ab. Dabei stürzte er auf die Seite und rutschte in den wendenden Pkw des 24 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, denen er nach Reanimationsversuchen der hinzugerufenen Rettungskräfte wenig später erlag. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei Hannover leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Autofahrer ein und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /js, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell