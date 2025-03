Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorraddiebstähle in Hannover: Polizei warnt Besitzer und bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Seit Ende Februar häufen sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hannover Motorraddiebstähle. Die Ermittler gehen derzeit von mehreren zusammenhängenden Fällen aus. Oft wurden die gestohlenen Maschinen in Tatortnähe wieder aufgefunden, einige blieben jedoch verschwunden. Außerdem gab es versuchte Diebstähle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalfachinspektion 2.3 der Polizei Hannover, die sich unter anderem auf Kfz-Diebstähle spezialisiert, schlugen die Unbekannten vor allem auf öffentlichen Straßen, aber auch in Sammelgaragen von Mehrfamilienhäusern zu. In einigen Fällen hebelten die Täter Garagentore auf, um an die Motorräder zu gelangen - ein Indiz dafür, dass sie nicht alleine handelten. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

So wurde zum Beispiel in der Nacht vom 02.03.2025 auf den 03.03.2025 aus einer Tiefgarage im Stadtteil Döhren eine Honda eines 44-Jährigen gestohlen und wenig später im Nahbereich aufgefunden.

Eine Woche später, in der Nacht vom 09.03.2025 auf den 10.03.2025 entwendeten Unbekannte ein Motorrad in der List. Auch diese BMW wurde später im Nahbereich sichergestellt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Präventionshinweise: Motorradbesitzer sollten wachsam sein!

Da viele Besitzer ihr Motorrad im Winter kaum nutzen, werden Diebstähle oft erst spät bemerkt - was die Ermittlungen erschwert. Die Polizei rät dringend, Fahrzeuge regelmäßig zu kontrollieren und zusätzliche Sicherungen zu verwenden, auch wenn die Motorräder in geschlossenen Tiefgaragen abgestellt werden. Zudem ist der Einsatz von GPS-Trackern ratsam. Bei Sammelgaragen sollte darauf geachtet werden, dass Türen und Rolltore nicht offen stehen.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wurde ein Motorrad zu ungewöhnlichen Zeiten geschoben oder transportiert? Sind jemandem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tiefgaragen oder Abstellorten aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter 0511 109-5555 zu melden. /nash, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell