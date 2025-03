Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen durch Hannover-Marathon am 05.-06.04.2025

Hannover (ots)

Am Samstag, 05.04.2025, und Sonntag, 06.04.2025, findet der diesjährige Hannover-Marathon statt, dessen Strecke sich durch das Stadtgebiet von Hannover führt. Entlang der Strecke werden rund 30.000 Athletinnen und Athleten sowie Zuschauerinnen und Zuschauer im unteren sechsstelligen Bereich erwartet. Für den öffentlichen Personennahverkehr und den Individualverkehr wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, sich darauf einzustellen.

Am Samstag ist Familientag: Kinder und Jugendliche von 1 bis 16 Jahren sowie Erwachsene aller Altersklassen starten von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Schüler-, Kinder- und der Eltern-Kinderläufe erstrecken sich über eine Distanz von circa 800 Metern bis 3.200 Metern. Die Strecke verläuft vor dem Neuen Rathaus auf dem Friedrichswall.

Am Sonntag beginnen die Wettbewerbe der Veranstaltung bereits ab 09:00 Uhr. Der Startschuss für den Marathon fällt für die Läuferinnen und Läufer am Neuen Rathaus um 10:00 Uhr und führt sie entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers. Auf Höhe des Stadtteils Wülfel führt die Strecke über die Hildesheimer Straße zurück in Richtung Innenstadt und dann über die Waldchaussee durch die Eilenriede. Von der Noltemeyerbrücke geht es über die Podbielskistraße zur Vahrenwalder Straße und von dort stadtauswärts. Auf Höhe der Büttnerstraße geht die Route durch Vahrenwald und die Nordstadt zum Georgengarten und über das Leibnizufer zurück zum Neuen Rathaus, dem Ziel des Marathons. Der Zieleinlauf ist um 16:00 Uhr.

Absperrungen von Straßen mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen

Am Sonntag ist aufgrund der weitläufigen Strecke und der damit verbundenen Straßensperrungen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Deshalb empfiehlt die Polizei Hannover die Veranstaltung über die Autobahnen und Schnellstraßen weiträumig zu umfahren. Reisende und Teilnehmende sollten den Stadtkern bestenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln anfahren. Dabei ist zu beachten, dass die Buslinien entlang der Strecke nur eingeschränkt verkehren werden. Die Stadtbahnen fahren ungehindert.

Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner

Für die Anwohnerinnen und Anwohner kommt es entlang und im Umfeld der Strecke zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zu Beeinträchtigungen bei der Zufahrt zu ihren Wohnungen und beim Parken. Von Samstag, 05.04.2025, bis Sonntag, 06.04.2025, circa 17:00 Uhr wird es entlang der Strecke Halteverbote geben. Um die Erreichbarkeit der von den Sperrungen betroffenen Bereiche mit dem Kfz zu gewährleisten, werden an einigen Straßen Durchlassstellen eingerichtet. An diesen Stellen besteht die Möglichkeit, die gesperrte Strecke zu überqueren, sofern der Veranstaltungsablauf dies zulässt. Verkehrsteilnehmende müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. /nash, ram

Für mehr Informationen zu den Strecken und zum Verkehr besuchen Sie diese Internetseiten:

- Verkehrsmanagementzentrale (Bereich Hannover): https://www.vmz-niedersachsen.de/stadt-hannover/ - Mobil-App "Nunav" https://www.nunav.net/ - Strecken des ADAC-Marathons: https://www.marathon-hannover.de/strecken/streckenverlauf.html - Abgeschleppte Fahrzeuge: Für Auskünfte zu abgeschleppten Fahrzeugen und deren Aufenthaltsort steht das Bürgertelefon unter 0511 168-30961, -30962 und -30963 zur Verfügung.

