POL-H: Prävention mal anders: Polizei in Ricklingen bringt Polizeiorchester in die Grundschule - Schulworkshop gegen Gewalt in jedweder Form

Mit einer besonderen Aktion hat das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen am 25.03.2025 Grundschülern im Stadtteil Mühlenberg schwierige Themen nähergebracht. In einem interaktiven Workshop mit tatkräftiger Unterstützung des Orchesters der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen ging es unter anderem um Gewalt und Repekt.

Das Polizeiorchester Niedersachsen hat mit dem Projekt "Namene" ein besonderes Präventionsprogramm für Grundschulen in Niedersachsen ins Leben gerufen, das sich gezielt an Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen richtet. In einem interaktiven Schulworkshop an der Grundschule Mühlenberg wurden jetzt wichtige Themen wie Gewaltprävention, das Recht am eigenen Bild, Mobbing und die Regeln für ein respektvolles Miteinander kindgerecht vermittelt.

Musik als universelle Sprache diente dabei als Brücke, um die jungen Teilnehmenden emotional abzuholen und zum Nachdenken anzuregen. Das Polizeiorchester schuf mit seinen Klängen nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern begleitete auch pädagogische Impulse, die den Schülerinnen und Schülern halfen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.

"Namene" ist zehn Jahre alt und besucht seit zwei Monaten die 4. Klasse einer Grundschule. Sie ist erst vor kurzem mit ihren Eltern in die neue Stadt gezogen. "Namene" steht für Gemeinschaft, Respekt und Verantwortung. Durch spielerische Elemente, musikalische Beiträge und offene Gespräche lernten die Kinder, Konflikte gewaltfrei zu lösen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und ihre persönlichen Grenzen zu schützen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem respektvollen Umgang mit digitalen Medien, insbesondere dem Schutz des eigenen Bildes im Internet.

Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Musik und Präventionsarbeit Hand in Hand gehen können, um Kindern wichtige Werte für ein harmonisches gesellschaftliches Zusammenleben zu vermitteln. Mit "Namene" setzt das Polizeiorchester Niedersachsen ein starkes Zeichen für Prävention, Aufklärung und Gemeinschaftssinn. /ram

