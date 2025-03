Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Hannover-Mitte verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung sind am Dienstagabend, 25.03.25, in Hannover-Mitte zwei Männer verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen hatte ein derzeit Unbekannter die beiden Männer angeschossen und jeweils an den Beinen verletzt. Danach ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte kam es gegen 21:50 Uhr in der Straße Am Hohen Ufer aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Während der Streitigkeiten richtete eine unbekannte männliche Person unvermittelt eine Schusswaffe gegen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Diese wurden durch Schüsse in Richtung der Beine leicht verletzt. Der Täter flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Während der Rettungsdienst die Versorgung der Verletzten übernahm und diese in Krankenhäuser brachte, leitete die Polizei umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Schützen ein. Diese verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei Hannover leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Möglicherweise gab es weitere Personen, die das Geschehen zuvor beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 entgegen. /js, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell