POL-H: Zeugenaufruf: Stadtbus wird in Hannover-Linden mit Softair-Munition beschossen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 16.03.2025, ist in den Nachtstunden ein Stadtbus am Allerweg mit Softair-Munition beschossen und beschädigt worden. Die Busfahrerin stand nach dem Ereignis unter Schock. Insbesondere die Passagiere im Bus werden als Zeugen zur Tat gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen befuhr die 45-jährige Busfahrerin mit einem Stadtbus gegen 20:35 Uhr den Allerweg in Hannover-Linden. Unvermittelt traf ein unbekannter Gegenstand eine Seitenscheibe hinter der Fahrerkabine, wodurch diese beschädigt wurde. Von Fahrgästen angesprochen, bemerkte die Fahrerin den Schaden und meldete diesen der Polizei. Die Busfahrt wurde abgebrochen. Ein Ersatzbus wurde für die Passagiere bereitgestellt. Alle Fahrgäste blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Eine Polizeistreife fand bei der Sachverhaltsaufnahme schnell die vermeintliche Ursache der Beschädigung und stellte eine Kunststoffkugel sicher. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass diese mutmaßlich zu einer Softairpistole gehört.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Insbesondere die Fahrgäste des betroffenen Stadtbusses werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Rufnummer 0511-109 3017 zu melden./ pol, pk

