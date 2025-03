Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 16-jähriger Jugendlicher aus Hannover-Ricklingen vermisst - Wer hat Hamit B. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Montag, 24.03.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen nach einem vermissten 16-Jährigen. Dieser hatte am Montag die Wohnung seiner Tante verlassen, um anschließend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln seine Mutter in Hannover-Oststadt aufzusuchen. Dort kam der Junge nicht an. Da er aufgrund eines zurückgebliebenen Geisteszustandes Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 16-jährige Hamit B. am 24.03.2025 gegen 09:30 Uhr die Wohnung seiner Tante bzw. Pflegemutter, um dann mit dem Bus oder der Stadtbahn zum Aufenthaltsort seiner Mutter in Hannover-Oststadt zu fahren. Dort kam der Junge jedoch nicht an. Eine Absuche an beliebten Anlaufadressen blieb erfolglos. Dort konnte er nicht angetroffen werden. Ein Handy besitzt er nicht. Da sich Hamit B. aufgrund einer psychischen Erkrankung auf dem Geisteszustand eines sechsjährigen Kindes befindet und auf Hilfe angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun mit Hilfe von Fotos des Vermissten die Bevölkerung um Hilfe.

Hamit B. ist ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, welche an den Seiten bereits leicht ergraut sind. Der Vermisste trägt eine schwarz-rote Strickjacke, ein rotes T-Shirt mit schwarzen Streifen, eine blaue Jeans und weiße Sneakers. Außerdem hat er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /pk

