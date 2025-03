Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kreisstraße (K) 216: Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten bei Springe

Hannover

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 216 zwischen Springe und Völksen sind am Freitag, 21.03.2025, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Die Polizei Hannover sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Bad Münder gegen 18:05 Uhr auf der K 216 aus Richtung Völksen kommend in Richtung Springe unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache von ihrem Fahrstreifen nach links abkam. In der Folge kollidierte ihr Fahrzeug mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine, einem Fendt 740 F mit Anhänger, die von einem 25-jährigen Mann aus Springe geführt wurde. In der Zugmaschine saß ein 49 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls aus Springe.

Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und im Böschungsbereich zum Stehen. Die 60-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungstransporthubschrauber brachte sie in ein Klinikum. Der 49-jährige Beifahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer der Zugmaschine blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die K 216 voll gesperrt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden: Der Skoda Fabia erlitt Totalschaden, dessen Schadenshöhe wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Zugmaschine sowie dem Anhänger beträgt etwa 6.000 Euro. Zudem wurde durch die Kollision ein Straßenbaum beschädigt, was einen weiteren Schaden von ca. 2.000 Euro zur Folge hatte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /nash

