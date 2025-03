Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach zwei Räubern - Wer kennt die Männer?

Hannover (ots)

Videokameras einer Stadtbahn zeichneten zwei Räuber auf, die am 03.10.2024 einen jungen Mann im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp ausgeraubt hatten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide fuhr ein 30-jähriger Hannoveraner gegen 03:40 Uhr mit der Stadtbahnlinie 1 in Richtung Langenhagen. An der Haltestelle "Kabelkamp" stieg der junge Mann aus und setzte seinen Heimweg zu Fuß fort. In Höhe des Einkaufsparkplatzes an der Straße "Sahlkamp" rempelten den Hannoveraner zwei bislang unbekannte Männer an und entwendeten ihm mit Gewalt sein Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter mit der Beute. Der ausgeraubte Mann blieb unverletzt.

Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden Räuber den 30-Jährigen bereits in der Stadtbahn ausbaldowerten und diesem folgten. Dabei konnten sie aufgezeichnet werden.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze erhofft sich die Polizei Hannover durch die Veröffentlichung neue Ermittlungsansätze zur Identität der Täter. Hierfür wurde ein Beschluss des Amtsgerichts Hannover erwirkt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet, die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /pol

